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Ги Буше и Барр прибыли в Омск: «Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли»

Тренеры «Авангарда» Ги Буше и Дэйв Барр прибыли в Омск.

«Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли», – говорится в сообщении клуба.

53‑летний канадский тренер Буше в ноябре подписал контракт с «Авангардом» до 2026 года. В его штаб вошел Дэйв Барр.

Первый матч «Авангарда» под руководством Ги Буше состоится 17 декабря против «Сибири».

Фото: t.me/omskiyavangard

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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Дэйв Барр
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