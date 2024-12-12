Ги Буше и Барр прибыли в Омск: «Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли»

Тренеры «Авангарда» Ги Буше и Дэйв Барр прибыли в Омск.

«Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли», – говорится в сообщении клуба.

53‑летний канадский тренер Буше в ноябре подписал контракт с «Авангардом» до 2026 года. В его штаб вошел Дэйв Барр.

Первый матч «Авангарда » под руководством Ги Буше состоится 17 декабря против «Сибири».

Фото: t.me/omskiyavangard