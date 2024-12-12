Ги Буше и Барр прибыли в Омск: «Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли»
Тренеры «Авангарда» Ги Буше и Дэйв Барр прибыли в Омск.
«Встретили, утеплили, пообщались, на арену отвезли», – говорится в сообщении клуба.
53‑летний канадский тренер Буше в ноябре подписал контракт с «Авангардом» до 2026 года. В его штаб вошел Дэйв Барр.
Первый матч «Авангарда» под руководством Ги Буше состоится 17 декабря против «Сибири».
Фото: t.me/omskiyavangard
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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