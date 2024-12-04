Ротенберг о сборе женских команд России и Ирана: «Историческое событие. Продолжаем сотрудничество со странами БРИКС, не на словах, а на деле популяризируем хоккей по всему миру»

Роман Ротенберг высказался о совместном сборе женских сборных России и Ирана.

«Исторические события в спорте могут случаться не только на больших аренах, но и на тренировочных катках. Федерация хоккея России впервые пригласила к себе женскую национальную сборную Ирана.

Девушки из этой страны со вчерашнего дня проходят стажировку в Новогорске, где набираются опыта во время занятий с национальной женской сборной России.

Мы продолжаем сотрудничество в хоккейной сфере со странами БРИКС. Не на словах, а на деле делимся наработками, развиваем и популяризируем хоккей по всему миру совместно с нашими партнерами», – написал главный тренер СКА .

Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор: «Это поможет укрепить дружбу между странами, российские спортсменки смогут поделиться опытом»