Ротенберг о сборе женских команд России и Ирана: «Историческое событие. Продолжаем сотрудничество со странами БРИКС, не на словах, а на деле популяризируем хоккей по всему миру»
Роман Ротенберг высказался о совместном сборе женских сборных России и Ирана.
«Исторические события в спорте могут случаться не только на больших аренах, но и на тренировочных катках. Федерация хоккея России впервые пригласила к себе женскую национальную сборную Ирана.
Девушки из этой страны со вчерашнего дня проходят стажировку в Новогорске, где набираются опыта во время занятий с национальной женской сборной России.
Мы продолжаем сотрудничество в хоккейной сфере со странами БРИКС. Не на словах, а на деле делимся наработками, развиваем и популяризируем хоккей по всему миру совместно с нашими партнерами», – написал главный тренер СКА.
Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор: «Это поможет укрепить дружбу между странами, российские спортсменки смогут поделиться опытом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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