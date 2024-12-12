Берлев о «Сибири»: «У нас небольшой кризис, но у команды есть большой резерв. Нужно исправить небольшие нюансы»
– Вы перешли в «Сибирь» в то время, когда команда находилась в кризисе. В каком настроении застали сам коллектив?
– Была рабочая обстановка, все понимали, что были допущены какие-то ошибки.
На самом деле мы и сейчас находимся в тяжелом положении, у нас небольшой кризис, но я лично вижу, что у этой команды есть большой резерв. Поэтому надо продолжать работать, выполнять, что говорят тренеры, где-то от себя больше требовать. И, я думаю, мы переломим эту нестабильность.
– А в чем заключается этот резерв?
– Очень важен сам коллектив. Без него ты не добьешься ничего. Да, может быть, будут победы, но после них наступят поражения.
Я вижу, что в этой команде нужно исправить небольшие нюансы и она будет играть на другом уровне: уверенно и солидно. Это бы и привело к более положительному результату, – сказал нападающий «Сибири» Антон Берлев.
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