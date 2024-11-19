«Сибирь» подписала контракт с Берлевым до конца сезона. У 30-летнего форварда 54 очка в 122 играх в КХЛ

«Сибирь» подписала контракт с Антоном Берлевым до конца сезона-2024/25.

Ранее «Торпедо» расторгло контракт с 30-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Берлев провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне форвард набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Адмирала».

За карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ Берлев заработал 54 (19+35) очка при общем показателе полезности «-5» в 122 матчах.