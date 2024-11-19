«Сибирь» подписала контракт с Берлевым до конца сезона. У 30-летнего форварда 54 очка в 122 играх в КХЛ
«Сибирь» подписала контракт с Антоном Берлевым до конца сезона-2024/25.
Ранее «Торпедо» расторгло контракт с 30-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне Берлев провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне форвард набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Адмирала».
За карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ Берлев заработал 54 (19+35) очка при общем показателе полезности «-5» в 122 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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