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  • «Торпедо» расторгло контракт с Берлевым. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье, у него 1 матч за нижегородцев в КХЛ
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«Торпедо» расторгло контракт с Берлевым. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье, у него 1 матч за нижегородцев в КХЛ

«Торпедо» расторгло контракт с Антоном Берлевым.

Решение было принято по взаимному согласию сторон.

30-летний форвард перешел в нижегородский клуб в межсезонье и подписал контракт на 2 года.

В сентябре «Торпедо» отправило Берлева в ВХЛ «для набора формы». 

В текущем сезоне форвард провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Берлев набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах за «Адмирал».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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