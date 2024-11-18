«Торпедо» расторгло контракт с Берлевым. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье, у него 1 матч за нижегородцев в КХЛ
«Торпедо» расторгло контракт с Антоном Берлевым.
Решение было принято по взаимному согласию сторон.
30-летний форвард перешел в нижегородский клуб в межсезонье и подписал контракт на 2 года.
В сентябре «Торпедо» отправило Берлева в ВХЛ «для набора формы».
В текущем сезоне форвард провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне Берлев набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах за «Адмирал».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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