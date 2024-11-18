«Торпедо» расторгло контракт с Берлевым. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье, у него 1 матч за нижегородцев в КХЛ

«Торпедо» расторгло контракт с Антоном Берлевым.

Решение было принято по взаимному согласию сторон.

30-летний форвард перешел в нижегородский клуб в межсезонье и подписал контракт на 2 года.

В сентябре «Торпедо » отправило Берлева в ВХЛ «для набора формы».

В текущем сезоне форвард провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Берлев набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах за «Адмирал».