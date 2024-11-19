Берлев перешел в «Сибирь» до конца сезона. «Торпедо» расторгло контракт с форвардом (Иван Богун)

Антон Берлев подписал контракт с «Сибирью» до конца текущего сезона КХЛ.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Ранее «Торпедо » расторгло контракт с 30-летним нападающим по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Берлев провел 1 матч за нижегородцев в КХЛ и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне форвард набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Адмирала».