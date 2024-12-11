Ги Буше прилетит в Омск и проведет тренировку «Авангарда» в четверг («Матч ТВ»)

Тренер «Авангарда» Ги Буше прилетит в Омск в четверг.

Как сообщает «Матч ТВ», 12 декабря он сразу же проведет тренировку, которая будет открыта для прессы.

53‑летний канадский тренер в ноябре подписал контракт с «Авангардом» до 2026 года. В его штаб вошел Дэйв Барр, который прилетит вместе с Буше.

Первый матч «Авангарда » под руководством Ги Буше состоится 17 декабря против «Сибири».