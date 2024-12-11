Гретцки о Турнире четырех наций: «Не знаю, кто выиграет. Но как канадец могу сказать, что наша сборная хорошо смотрится против американцев»

Уэйн Гретцки оценил шансы сборной Канады на победу в Турнире четырех наций НХЛ.

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

«Это будет невероятный хоккей. Не знаю, кто выиграет, но как канадец могу сказать, что наша команда очень хорошо смотрится против американцев.

У каждого есть свое мнение: «Этот игрок должен быть в составе, а тот – нет». Сложность в том, что есть так много хороших хоккеистов.

Я недавно сказал Рику Токкету (главный тренер «Ванкувера » – Спортс’‘), что сейчас игра стала такой быстрой и физически сложной, что никогда не знаешь, как все сложится.

Травмы неизбежны, хотя, конечно, их не хочется. Но вполне возможно, что в составе могут появиться один, два или три разных игрока, потому что хоккей сейчас очень жесткий», – сказал Уэйн Гретцки .