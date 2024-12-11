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Ротенберг о тренировке «России 25» на «Катке у флагштока»: «Перед главным международным турниром года зарядились позитивом. Спасибо «Газпрому» – он делает очень много для развития спорта в нашей стране»

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» за создание «Катка у флагштока».

С ноября в Петербурге рядом с «Газпром-Ареной» на Крестовском острове открыли «Каток у флагштока». Объем ледового пространства составляет 28 тысяч квадратных метров.

«Сегодня мы провели замечательное мероприятие – открытую тренировку на самом большом катке в мире – «Катке у Флагштока» площадью 28000 квадратных метров.

Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» за такую возможность – это прекрасная локация, которая с каждым годом привлекает все больше людей.

«Газпром» делает очень много не только для развития спорта в нашей стране, не только поддерживает сборную России, но и формирует новую городскую среду, и «Каток у Флагштока» – один из самых лучших примеров такой работы.

А для нас это шанс немного развеяться и пообщаться с болельщиками. Наша сборная открыта для всех, мы всегда с радостью выходим в народ и встречаемся с теми, ради кого играем.

Перед стартом главного международного турнира года мы все зарядились позитивными эмоциями, провели праздник для воспитанников академии СКА, лучшие игроки России смогли на открытом льду показать свое мастерство.

Такие мероприятия возвращают нас в детство, когда все мы учились стоять на коньках на открытых катках – во дворах, на замерзших прудах и озерах. Классно, что смогли вновь окунуться в эту атмосферу, в преддверии Нового года в этом есть особенный шарм.

День же для нас начался в сердце Петербурга – в Петропавловской крепости. Все знают о традиции совершать полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона, и сегодня эта почетная миссия была доверена сборной России.

Старейший памятник Петербурга, ангел на шпиле Петропавловского собора, зимняя Нева и редкое для нашего города солнце – идеальное сочетание для такого символического события.

А уже завтра мы начинаем Кубок Первого канала! Спасибо всем, кто уже приобрел билеты – знаю, что на первую игру их почти не осталось. Ждем аншлаг и увидимся на матчах сборной России!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг про «Каток у флагштока»: «Лучший в мире. Гордость России! Здесь передается связь поколений. Маленьким мальчиком я ходил на каток с родителями. Эта культура была еще в СССР»

Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoГазпром Арена (Крестовский)
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