Ротенберг о тренировке «России 25» на «Катке у флагштока»: «Перед главным международным турниром года зарядились позитивом. Спасибо «Газпрому» – он делает очень много для развития спорта в нашей стране»

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» за создание «Катка у флагштока».

С ноября в Петербурге рядом с «Газпром-Ареной» на Крестовском острове открыли «Каток у флагштока». Объем ледового пространства составляет 28 тысяч квадратных метров.

«Сегодня мы провели замечательное мероприятие – открытую тренировку на самом большом катке в мире – «Катке у Флагштока» площадью 28000 квадратных метров.

Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» за такую возможность – это прекрасная локация, которая с каждым годом привлекает все больше людей.

«Газпром» делает очень много не только для развития спорта в нашей стране, не только поддерживает сборную России, но и формирует новую городскую среду, и «Каток у Флагштока» – один из самых лучших примеров такой работы.

А для нас это шанс немного развеяться и пообщаться с болельщиками. Наша сборная открыта для всех, мы всегда с радостью выходим в народ и встречаемся с теми, ради кого играем.

Перед стартом главного международного турнира года мы все зарядились позитивными эмоциями, провели праздник для воспитанников академии СКА , лучшие игроки России смогли на открытом льду показать свое мастерство.

Такие мероприятия возвращают нас в детство, когда все мы учились стоять на коньках на открытых катках – во дворах, на замерзших прудах и озерах. Классно, что смогли вновь окунуться в эту атмосферу, в преддверии Нового года в этом есть особенный шарм.

День же для нас начался в сердце Петербурга – в Петропавловской крепости. Все знают о традиции совершать полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона, и сегодня эта почетная миссия была доверена сборной России.

Старейший памятник Петербурга, ангел на шпиле Петропавловского собора, зимняя Нева и редкое для нашего города солнце – идеальное сочетание для такого символического события.

А уже завтра мы начинаем Кубок Первого канала! Спасибо всем, кто уже приобрел билеты – знаю, что на первую игру их почти не осталось. Ждем аншлаг и увидимся на матчах сборной России!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг про «Каток у флагштока»: «Лучший в мире. Гордость России! Здесь передается связь поколений. Маленьким мальчиком я ходил на каток с родителями. Эта культура была еще в СССР»

Ротенберг про 4 сборные на КПК: «Это вызов для НХЛ. Мы лучше. Докажем делом»