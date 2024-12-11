Крикунов о составе «России 25»: «СКА приносит себя в жертву ради сборной. Как им удастся подготовиться к возобновлению сезона – большой вопрос»

Владимир Крикунов высказался об игроках СКА в составе сборной «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

«Ожидаю хорошего хоккея, должно быть интересно. Общаюсь со многими тренерами, все они хотят использовать эту паузу, чтобы отдохнуть и подготовиться к решающему отрезку чемпионата.

А вот СКА, можно сказать, приносит себя в жертву ради сборной. Как им удастся подготовиться к возобновлению сезона – большой вопрос.

Не исключаю, что СКА может и оступиться по этой причине. В то же время они хотя бы дома и на месте, им будет проще», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала