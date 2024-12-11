Абрамов о «России 25»: «Когда за сборную играешь, это другие эмоции, другой накал, ответственность. Матчи сильно отличаются – нельзя сравнивать с клубными»

Виталий Абрамов высказался об игре за сборную «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

«Всегда приятно приезжать в сборную. Это большая честь. Сейчас все на позитиве. Вчера хорошая тренировка была. Сегодня тоже вот съездили в Петропавловскую крепость, на катке сейчас.

В принципе, я в мае тоже ездил на игры с Беларусью, поэтому знаком был с тренировками. Конечно, отличается система, поэтому нужно время перестроиться.

Мне кажется, тренировки более интенсивные, [чем в клубе]. Все стараются, на сто процентов выкладываются. В клубе тоже, но здесь как-то по-особенному. Другой настрой.

Когда за сборную играешь, это другие эмоции, другой настрой, другой накал, другая ответственность. Поэтому отличаются сильно игры – нельзя сравнивать с клубными», – передает слова нападающего «России 25» и ЦСКА Виталия Абрамова корреспондент Спортс” Александр Плеханов.