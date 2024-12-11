Илья Набоков: «Я полностью восстановился от травмы, все отлично. В «России 25» приятная атмосфера, дружественная, рабочая обстановка»

Илья Набоков сообщил, что полностью восстановился от травмы.

Вратарь «Металлурга » не играет с 26 ноября.

«Все отлично, я полностью восстановился от травмы. Я не знаю, сколько мне дадут сыграть матчей [на Кубке Первого канала], это решит тренерский штаб. Я готовлюсь, а дальше посмотрим.

В сборной очень приятная атмосфера, дружественная, много с кем познакомился, рабочая обстановка.

Я по молодежке ездил в сборную, но что касается взрослой национальной сборной – для меня это первый выезд, поэтому немного другие ощущения», – сказал вратарь «Металлурга» и «России 25» Илья Набоков .