Илья Набоков: «Я полностью восстановился от травмы, все отлично. В «России 25» приятная атмосфера, дружественная, рабочая обстановка»
Илья Набоков сообщил, что полностью восстановился от травмы.
Вратарь «Металлурга» не играет с 26 ноября.
«Все отлично, я полностью восстановился от травмы. Я не знаю, сколько мне дадут сыграть матчей [на Кубке Первого канала], это решит тренерский штаб. Я готовлюсь, а дальше посмотрим.
В сборной очень приятная атмосфера, дружественная, много с кем познакомился, рабочая обстановка.
Я по молодежке ездил в сборную, но что касается взрослой национальной сборной – для меня это первый выезд, поэтому немного другие ощущения», – сказал вратарь «Металлурга» и «России 25» Илья Набоков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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