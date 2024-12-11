Игроки и штаб «России 25» посетили Петропавловскую крепость. Кузнецов произвел выстрел из пушки
Игроки и штаб сборной «России 25» посетили Петропавловскую крепость.
Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».
Форвард СКА и «России 25» Евгений Кузнецов произвел выстрел из пушки с Петропавловской крепости в 12:00 по московскому времени.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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