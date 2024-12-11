Рантанен – 4-й финский игрок с 10+ хет-триками в НХЛ

Микко Рантанен сделал 10-й хет-трик в НХЛ.

Нападающий «Колорадо » забросил 3 шайбы в матче против «Питтсбурга» (6:2).

Микко Рантанен стал четвертым финским игроком, сделавшим 10 или более хет-триков в НХЛ в карьере.

Ранее это удалось Яри Курри (23 раза), Теему Селянне (22) и Патрику Лайне (10).