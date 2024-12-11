Рантанен с 3+2 в 600-м матче в НХЛ, Столарц с 38 сэйвами против «Нью-Джерси» и Бобровский с победой над «Сиэтлом» – звезды дня в лиге
Микко Рантанен, Энтони Столарц и Сергей Бобровский – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с победой над «Сиэтлом» (2:1 Б) – 17 сэйвов после 18 бросков в основное время и в овертайме, а также 2 отраженных буллита из 2 в серии.
Вторая звезда – вратарь «Торонто» Энтони Столарц, отразивший 38 из 39 бросков в матче с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ). «Лифс» выиграли матч при 16 бросках в створ.
Первая звезда – форвард «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Питтсбургом» (6:2). Эта игра стала для него 600-й в регулярках лиги.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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