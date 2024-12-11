Новиков об Овечкине: «Это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но Саша своим мужеством отвлекает людей от забот, проблем, злобы, показывает хороший пример»

Юрий Новиков поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Ранее появилась информация о том, что НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки.

«Овечкин – это явление в мировом спорте и, естественно, в хоккее. И если бы это был не Овечкин, а другая фамилия с такими достижениями, то мы бы так же относились.

И давайте сразу вспомним великого Яромира Ягра , чтобы нас не обвинили в русофилии. Он до сих пор играет, получает удовольствие и забивает какие-то шайбы. Поэтому мы при всей правильной ориентации на наших ребят и их успехи с уважением относимся ко всем спортсменам, которые во славу спорта выходят на площадку, бьют рекорды. Это удел очень сильных духом людей.

А что касается Овечкина, то все очень хорошо при том при всем, что эта тема где-то объединила мировое сообщество чуть-чуть. Кого-то больше, кого-то меньше, но я думаю, что в той же Европе находятся знатоки, любители и хоккеисты, которые интересуются этим. Не говоря о том, что Россия, Канада и США напрямую заинтересованы.

То есть этот момент как раз говорит о великой силе (Ракин говорил о великой силе искусства, а мы говорим о великой силе спорта). Поэтому это очень хорошая мирная тема! И я думаю, что, может быть, на какой-то чуть-чуть сантиметр отвлекает людей от проблем каких-то семейных, мировых и так далее.

Поэтому, конечно, мы за Сашу, там все понятно. Но здесь, мне кажется, нужно смотреть на другое, ведь Саша своим мужеством отвлекает мир от каких-то забот. Здесь вопрос состоит не только в том, побьет или не побьет, а вопрос в отвлечении людей от каких-то проблем. Я с этой точки зрения вижу.

Условно говоря, это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но тем не менее своим мужеством он отвлекает людей от каких-то забот, проблем, злобы и показывает хороший пример. И когда он получил травму, многие ведь переживали, и переживали не только в России и обсуждали этот вопрос. Такие болельщики есть во всем мире и во всех видах спорта.

Во-первых, я рад, что все так обошлось, я уверен, что это тоже обсуждалось в остальном хоккейном мире. Саша поэтому несет если не голубь мира, то шайбу и клюшку мира! Очень достойно.

Его роль в мировом хоккейном сообществе очень велика не просто как бомбардира, а именно как человека, как пример служения. Это очень важно для детей на всех континентах, которые выходят на лед, хотят стать хоккеистами и берут пример.

Это очень важно так же, как Кросби , Макдэвид . Вот эти звезды, лидеры обязательно нужны. Они должны понимать ответственность перед обществом, перед видом спорта, потому что с них берут пример, на них равняются», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.