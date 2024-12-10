Лихачев о том, что Овечкин пил пиво на матче НБА: «Если бы он в России так сделал, ничего не было бы, хотя из-за менталитета бы не поняли, возможно»

Ярослав Лихачев дал комментарий относительно Александра Овечкина.

– Я приятно удивлен, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону.

Он показывает сейчас такой же результат, что 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорого стоит – отдаваться полностью игре в таком возрасте.

– Как вам эпизод с пивом на баскетболе?

– Этот человек – легенда, он может себе позволить пива.

Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли, – сказал нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачев.

Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом