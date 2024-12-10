НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff)

НХЛ планирует остановить матч, в котором Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, погоню россиянина за рекордом обсуждали на заседании совета директоров НХЛ.

Лига планирует остановить игру, в которой Александр Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Гэри Беттмэна.

Кроме того, одним из вопросов, требующих одобрения совета директоров, было то, как другие рынки и национальные трансляции будут освещать это событие.

Напомним, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.

Беттмэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Когда останется 4-5 шайб до рекорда, я начну следовать за ним. Великий тоже будет это делать»