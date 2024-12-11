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  • Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо» – 501-й первый ассист за карьеру в НХЛ. Он первым из россиян пересек отметку 500
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Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо» – 501-й первый ассист за карьеру в НХЛ. Он первым из россиян пересек отметку 500

Евгений Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо» – 501-й первый ассист в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Коди Глэссу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:6). 

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 25 (6+19) очков в 30 играх при полезности «минус 13». 

За карьеру в рамках регулярок – 1321 (504+817) балл в 1175 играх. 

Первых ассистов на счету Малкина теперь 501 (61,3% от общего числа). Он пересек отметку 500 первым из россиян. В топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 431), Сергей Федоров (421), Александр Могильный (374) и Павел Дацюк (359). 

Среди действующих российских хоккеистов в топ-5 входят Малкин, Овечкин, Никита Кучеров («Тампа», 348, 7-е место среди всех), Артемий Панарин («Рейнджерс», 317, 8-е) и Владимир Тарасенко («Детройт», 185, 21-е). 

Рекорд лиги по числу первых передач принадлежит Уэйну Гретцки (1324). Лучший результат среди действующих игроков у Сидни Кросби («Питтсбург», 633, 12-е место в общем зачете). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСергей Федоров
logoВладимир Тарасенко
logoАлександр Овечкин
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