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Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Он человек. Ближе к концу он начнет нервничать»

Уэйн Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом по голам в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он человек. Он будет нервничать ближе к концу», – приводит слова Гретцки журналист The Athletic Крис Джонстон. 

«Не думаю, что он настоящий». Травмированный Овечкин уже тренируется на льду!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Криса Джонстона
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
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