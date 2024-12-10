Григоренко об игре СКА: «Стабильности не хватает. Нужно более ровно идти. Задача – побеждать в каждом матче, занимать высшие места»
– СКА набрал 44 очка и расположился на пятом месте. Игра команды в последние недели соответствует промежуточному результату в турнирной таблице?
– Наверное, не хватает стабильности. Так, в принципе, бывали хорошие отрезки, где мы очень здорово играли и просто переигрывали почти всех соперников. Но, опять же, стабильности не хватает. Нужно более ровно идти, стараться показывать хорошую игру во всех играх.
– Есть ощущение, что в каких-то матчах где-то не добрали очков? Или все заработанное – заслуженно?
– Опять же, в каких-то матчах где-то сами отдали очки. Нужно более дисциплинированно, более стабильно играть.
– Сейчас на Западе лидирует «Локомотив» – у них 58 очков. У СКА – 44. Верите, что все-таки еще сможете догнать и обогнать ярославцев, и насколько это важно?
– Задача – побеждать в каждом матче. Посмотрим, как будет складываться турнирная таблица. Впереди возможность подготовиться ко второй части сезона. Пытаемся выиграть в каждом матче.
– Но стоит ли при этом задача занять первое место на Западе?
– Задача – всегда занимать самые высшие места, а так, опять же, посмотрим. Они далеко ушли, но всякое бывает. Будем стараться выигрывать все матчи, а там посмотрим.
– Кажется ли, что вам по силам отыграть нынешнее отставание от лидера?
– Будем двигаться день за днем, стараться выигрывать матчи, выигрывать очные встречи, поэтому здесь все очень просто – никакого секрета нет, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.
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