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Григоренко о Кубке Первого канала: «Мы хозяева турнира и не должны ударить грязь лицом. Задача – выиграть, будем настраиваться к серьезным матчам»

Михаил Григоренко заявил о задаче России на Кубок Первого канала.

– Вы получили вызов в сборную России на Кубок Первого канала. Что это значит для вас?

– Всегда огромная честь – представлять свою страну, поэтому всегда с большим удовольствием еду в сборную. Жду не дождусь снова надеть майку сборной России.

– В сборную России были вызваны 17 игроков СКА. Это облегчает подготовку, учитывая внутриклубную сыгранность?

– Ну да, конечно, приятно, что много ребят с одной команды. Могу только положительно ответить на ваш вопрос.

– Какие шансы у сборной России стать обладателем Кубка Первого канала?

– Очень много знакомых игроков, будет хорошая борьба. Я думаю, у всех стоит задача выиграть турнир, и у нас в том числе.

Мы – хозяева турнира и не должны ударить грязь лицом, так скажем.

Конечно, задача – выиграть турнир, поэтому будем настраиваться и готовиться к боевым, серьезным матчам.

– Кубок Первого канала пройдет на «СКА-Арене» – крупнейшей ледовой площадке мира, которая уже соскучилась по большому хоккею. Сильно ждете выход на лед именно на этой арене, где наверняка будет аншлаг, очень много зрителей и, наверное, совсем другой антураж?

– Ну, наверное. Я, если честно, ни разу еще эту арену не видел, поэтому будет интересно на нее посмотреть. Что-то новенькое.

Такой грандиозный проект был с этой ареной. Конечно, интересно будет посмотреть, как там все, и сыграть за сборную, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
сборная России U25
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМихаил Григоренко
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoСКА
СКА-Арена
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