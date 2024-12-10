Генменеджер «Сибири» о том, доработает ли Епанчинцев до конца сезона: «Давайте не будем загадывать. Ничего вечного нет»
Виктор Меркулов сообщил, что в «Сибири» доверяют тренеру Вадиму Епанчинцеву.
Команда занимает 10‑е место в таблице Востока.
– Доверие к Епанчинцеву есть?
– Да, конечно.
– До конца сезона он доработает?
– Давайте не будем загадывать. Я, может, считаю и так, а ситуация в любой момент может измениться. Ничего вечного нет, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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