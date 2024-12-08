Епанчинцев о 7:5 с «Куньлунем»: «Сибирь» провалила второй период – 4 удаления. Будем наказывать, одни и те же ошибки у одних и тех же»

Вадим Епанчинцев отреагировал на победу «Сибири» над «Куньлунем» (7:5).

– Хороший первый период. Полностью провалили второй. Дисциплина, 4 удаления, соперник перехватил инициативу и сравнял счет.

Тем не менее второй период закончился в нашу пользу, в одну шайбу. Хорошо сыграли в третьем по счету, победили, очень важная для нас победа.

– Вы говорите, что хромает дисциплина, что нужно исправить?

– Да, три удаления начались с чужой зоны. Непозволительно для игроков такого уровня, есть санкции, будем наказывать. Одни и те же ошибки у одних и тех же игроков.

– Очень хорошо сегодня было слышно болельщиков «Сибири».

– Наши болельщики одни из самых лучших, их было слышно, не только сегодня, но и с ЦСКА и «Динамо». Наши болельщики заслужили эту победу.

– Как проведете паузу в чемпионате?

– Выходные дни, чтобы команда восстановилась. Будем работать в плановом режиме, есть проблемы, которые нужно улучшать. Физическое состояние и другие рабочие моменты.

– Какие ощущение у вас, когда приезжаете сюда, на «Арену Мытищи»?

– Потрясающие, одни из лучших времен в моей хоккейной карьере. Помню, как дворец открывали, как играли в финале с «Салаватом Юлаевым».

Потрясающе было в те времена, когда был «Атлант », полные трибуны, здесь я завершал карьеру. Жаль, что не существует родной команды в КХЛ, – сказал главный тренер «Сибири » Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионат КХЛ.