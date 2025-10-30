«Нефтехимик» подписал контракт с Николишиным до конца сезона. У форварда 3 игры за «Барыс» в этой регулярке КХЛ

«Нефтехимик» подписал контракт с Иваном Николишиным.

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Николишин провел 3 матча за «Барыс » и набрал 1 (0+1) очко. 28 октября клуб из Казахстана расторг с ним договор.

«Всего в КХЛ в активе Николишина 336 игр и 133 (52+81) балла за результативность.

Мы рады приветствовать Ивана в Стае и желаем успешного сезона!» – сказано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика ».