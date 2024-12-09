Кравец о 5:7 от «Сибири»: «Вернулись в игру, но не хватило скорости и мастерства у конкретного хоккеиста, это привело к ненужному голу, которой дал соперникам глоток свежего воздуха»
Михаил Кравец высказался о поражении «Куньлуня» от «Сибири» (5:7).
«Получилась интересная и результативная игра. К сожалению, счет в конечном итоге не в нашу пользу. Команда боролась, не сдавалась, очень много моментов создали, к сожалению, не все из них реализовали.
Смогли вернуться в игру, однако допустили грубую ошибку в концовке второго периода, не хватило скорости и мастерства у конкретного хоккеиста, это привело к ненужному голу, которой дал соперникам глоток свежего воздуха, на третий период они вышли совершенно другими. Вышли бы на лед при счёте 4:4 – была бы совершенно другая игра.
Тем не менее мы довольны, что забили пять голов, не сдались, вернулись в игру, было достаточно хороших моментов, нужно было больше забивать и меньше пропускать», – сказал главный тренер «Куньлуня» Кравец.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
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