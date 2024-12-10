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  • Курьянов об «Авангарде»: «Вечером предложили стать помощником в ВХЛ, утром пришел – поблагодарили на прощанье. Пожали руки и разошлись»
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Курьянов об «Авангарде»: «Вечером предложили стать помощником в ВХЛ, утром пришел – поблагодарили на прощанье. Пожали руки и разошлись»

Антон Курьянов заявил, что в «Авангарде» ему предлагали работу в ВХЛ.

41-летний специалист после ухода из омского клуба вошел в тренерский штаб Игоря Никитина в «Локомотиве». 

– Ваc уже рассчитали в «Авангарде»?

– Да, 3 декабря пожали руки и разошлись.

– Можно ли сказать, что вы стали заложником ситуации? Вас уволили заодно с Сергеем Звягиным.

– Думаю, сейчас не совсем корректно все это говорить. Просто скажу спасибо «Авангарду» за доверие и за то, что дали возможность поработать. И на этом все.

Единственный момент замечу – вот все говорили, что Антон Курьянов сам ушел из «Авангарда» вместе со Звягиным. А было все иначе. Мне поступило предложение поработать помощником главного тренера нашего клуба ВХЛ «Омские Крылья».

– Вы посчитали это унизительным? Путь от генменеджера клуба КХЛ до ассистента в ВХЛ.

– Я об этом не думал. Просто считаю, что нужно было разойтись. Вот и все. Так было бы лучше для всех. Накануне вечером поступило предложение, а утром пришел на работу, и меня поблагодарили на прощанье.

– С чем связано, что «Авангард» сразу же выдал две победы с общим счетом 10:2?

– Тяжело сказать. Я эти матчи толком не смотрел. Вопросы об этом нужно задавать уже внутри клуба. Поинтересоваться у игроков, что у них поменялось.

– Какую перспективу вы видите у «Авангарда» в этом сезоне?

– Там хороший состав, хорошие ребята. Приедут новые тренеры, и время все расставит по своим местам, – сказал Антон Курьянов. 

Антон Курьянов: «Когда «Авангард» объявил, что я больше не работаю, позвонил Никитин, пригласил в «Локомотив». Мы вместе играли в Омске, знакомы с 1998-го»  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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