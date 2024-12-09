Экс-тренер «Авангарда» Курьянов вошел в штаб Никитина в «Локомотиве»
Антон Курьянов перешел в «Локомотив» в качестве тренера.
«Локомотив» информирует о том, что тренерский состав нашей команды пополнил Антон Алексеевич Курьянов.
Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», – говорится в заявлении клуба.
Антон Курьянов прежде входил в тренерский штаб «Авангарда» и занимался игрой в большинстве. Ранее он и тренер Сергей Звягин расторгнули соглашения с клубом со согласию сторон.
В этом сезоне «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 58 очков в 36 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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