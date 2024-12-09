Экс-тренер «Авангарда» Курьянов вошел в штаб Никитина в «Локомотиве»

Антон Курьянов перешел в «Локомотив» в качестве тренера.

«Локомотив » информирует о том, что тренерский состав нашей команды пополнил Антон Алексеевич Курьянов.

Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина », – говорится в заявлении клуба.

Антон Курьянов прежде входил в тренерский штаб «Авангарда » и занимался игрой в большинстве. Ранее он и тренер Сергей Звягин расторгнули соглашения с клубом со согласию сторон.

В этом сезоне «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 58 очков в 36 матчах.