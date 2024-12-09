Антон Курьянов: «Когда «Авангард» объявил, что я больше не работаю, позвонил Никитин, пригласил в «Локомотив». Мы вместе играли в Омске, знакомы с 1998-го»
Сегодня ярославский клуб объявил, что 41-летний специалист вошел в тренерский штаб Игоря Никитина.
– Вы ведь давно знакомы с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным?
– Мы играли вместе в «Авангарде». Знакомы с 1998 года где‑то. Я переехал в Омск еще ребенком – с тех пор мы общались. У нас 10 лет разницы.
– Вас Никитин пригласил в «Локомотив»?
– Когда «Авангард» объявил о том, что я больше в омском клубе не работаю, Игорь Валерьевич мне позвонил: «Что дальше думаешь?» – «Я готов работать».
«Не торопись с решением. Мы сейчас в поездке. Чуть попозже дам обратную связь». Через какое-то время Никитин позвонил и пригласил приехать в Ярославль, пообщаться с руководителем клуба Юрием Яковлевым.
– Первого рабочего дня в «Локомотиве» у вас еще не было?
– Нет, потому что команда в воскресенье играла. А в понедельник – выходной. Во вторник команда улетает в Сочи на сборы. За нападение в клубе отвечает Антон Бут, и мы все вместе будем обсуждать, как можно усилить это направление.
Я буду еще входить в курс дела – готов делать все, чтобы усилить «Локомотив» и принести пользу команде, – сказал Антон Курьянов.
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