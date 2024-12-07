Губерниев о словах Беттмэна про Овечкина: «НХЛ – молодцы. И Гретцки свою порцию славы схватит. Говоря о Саше, говорят и про него. Чтобы его не забывало молодое поколение»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил , что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.

«У нормальных людей в спорте уже давно «show must go on» продолжается. Конечно, тут и Гретцки свою порцию славы схватит, потому что говоря об Овечкине , все же еще и говорят про Гретцки. Чтобы его тоже не забывало молодое поколение.

НХЛ – молодцы, все правильно делают. Главное, чтобы у Саши здоровье позволило если не в этом, то в следующем сезоне побить рекорд», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .