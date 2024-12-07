Губерниев о словах Беттмэна про Овечкина: «НХЛ – молодцы. И Гретцки свою порцию славы схватит. Говоря о Саше, говорят и про него. Чтобы его не забывало молодое поколение»
Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда.
«У нормальных людей в спорте уже давно «show must go on» продолжается. Конечно, тут и Гретцки свою порцию славы схватит, потому что говоря об Овечкине, все же еще и говорят про Гретцки. Чтобы его тоже не забывало молодое поколение.
НХЛ – молодцы, все правильно делают. Главное, чтобы у Саши здоровье позволило если не в этом, то в следующем сезоне побить рекорд», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости