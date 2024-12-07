Дмитрий Васильев о погоне Овечкина за Гретцки: «То, что делает НХЛ, хороший пример для Баха и его банды. Спорт должен быть вне политики»

Дмитрий Васильев высказался об отношении НХЛ к погоне Овечкина за Гретцки.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ранее сообщил , что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4-5 шайбах от рекорда. Кроме того, лига готова отметить рекорд специальной церемонией.

«Есть старый и очень правильный принцип, что спорт должен быть вне политики. Там должно ценить только мастерство и красоту спорта, потому что спортсмены по большей части не занимаются никакой политикой.

НХЛ в этом плане – отличный пример, впрочем как и теннисные организации – ATP и WTA. Они показывают, что акцент надо делать на спорт.

То, что сейчас делает НХЛ с рекордом Овечкина, хороший пример для Томаса Баха и его банды», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .