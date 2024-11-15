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  • Юрий Жирков: «Мне очень нравится играть в хоккей. Слежу за НХЛ, КХЛ, за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»
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Юрий Жирков: «Мне очень нравится играть в хоккей. Слежу за НХЛ, КХЛ, за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»

Юрий Жирков рассказал, что ему нравится играть в хоккей.

«Мне очень нравится играть в хоккей. Кажется, что если сыграть в него, то потом в футболе будет легче действовать.

Слежу за НХЛ и КХЛ, у нас очень много отличных хоккеистов. Слежу также и за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне, он хорошо идет по сезону», – сказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoУэйн Гретцки
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