Дмитрий Орлов поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Недавно вы сделали дубль в ворота своей бывшей команды – «Вашингтона». Овечкин после игры поздравил с голами или соперник есть соперник, «свой не свой – на дороге не стой»?

– Пара фраз была во время игры, ха-ха! Но они останутся между нами. На самом деле он был рад за меня, как и я за него.

Тем более сейчас он старается догнать и перегнать Гретцки, и мне также было с чем его поздравить. Например, когда он сделал 700-й пас в регулярных чемпионатах и стал, по-моему, всего шестым игроком в истории НХЛ с 700+700.

И это показывает, что он не только снайпер, но и умеет прекрасно отдавать передачи. Саша – легенда этой лиги, всегда приятно смотреть за тем, как он играет.

– Поразились, что он в 39 лет с 15 голами в 18 матчах возглавил гонку за «Морис Ришар»? Как такое возможно?!

– Саша все умеет и показывает это уже 20 лет в лиге! Под любым прессингом он всегда уверен в своих силах – и даже когда что-то не получается, как в первой половине прошлого сезона, возвращается на свой уровень.

Он всегда находил и находит в себе силы забивать голы, набирать очки и в нужное время вести команду за собой. Поэтому не удивлен. Он молодец.

– Ваш бывший главный тренер Барри Троц думает, что Овечкин может обогнать Гретцки в этом сезоне, но последние десять голов дадутся ему особенно тяжело, поскольку соперники будут играть еще плотнее. Неужели такие вещи, как рекорд, раззадоривают и их?

– Возможно, да. Команды будут сильнее его опекать, понимая, что на Сашу будет больше пасов. В этих словах Барри есть логика,– сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.