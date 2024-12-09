Вратарь в ECHL вызвал на драку голкипера соперника и проиграл. Ему понадобилась помощь, чтобы покинуть лед
Вратарь в ECHL вызвал на драку голкипера соперников и получил травму.
В матче между «Юта Гриззлис» и «Канзас-Сити Маверикс» (2:5) случилась потасовка, во время которой вратарь хозяев Джейк Барчевски направился к центру площадки, чтобы вызвать голкипера соперника Виктора Остмана на драку.
Остман сразу нанес сильный удар правой рукой и практически отправил Барчевски в нокаут, а затем добавил еще несколько тяжелых ударов, после чего соперник оказался на льду. Барчевски так и не успел нанести ни одного удара.
В итоге он не смог самостоятельно подняться и покинул площадку при помощи партнеров по команде и одного из судей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: HockeyFeed
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости