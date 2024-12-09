Вратарь в ECHL вызвал на драку голкипера соперника и проиграл. Ему понадобилась помощь, чтобы покинуть лед

Вратарь в ECHL вызвал на драку голкипера соперников и получил травму.

В матче между «Юта Гриззлис» и «Канзас-Сити Маверикс» (2:5) случилась потасовка, во время которой вратарь хозяев Джейк Барчевски направился к центру площадки, чтобы вызвать голкипера соперника Виктора Остмана на драку.

Остман сразу нанес сильный удар правой рукой и практически отправил Барчевски в нокаут, а затем добавил еще несколько тяжелых ударов, после чего соперник оказался на льду. Барчевски так и не успел нанести ни одного удара.

В итоге он не смог самостоятельно подняться и покинул площадку при помощи партнеров по команде и одного из судей.