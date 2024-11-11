Подъяпольский может перейти в «Авангард». Вратарем «Лады» ранее интересовалось «Динамо» («СЭ»)

Владислав Подъяпольский может перейти в «Авангард».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно , что 29-летним вратарем «Лады » также интересовалось московское «Динамо».

Подъяпольский играет за тольяттинский клуб с 2023 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, отражая в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,16.

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