Подъяпольский может перейти в «Авангард». Вратарем «Лады» ранее интересовалось «Динамо» («СЭ»)
Владислав Подъяпольский может перейти в «Авангард».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 29-летним вратарем «Лады» также интересовалось московское «Динамо».
Подъяпольский играет за тольяттинский клуб с 2023 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, отражая в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,16.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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