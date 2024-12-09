Алексей Морозов: «Нет опасений, что «Лада» не будет выступать в следующем сезоне. Федорищев хочет развивать хоккей»
– Разговаривали ли вы с руководством «Лады» на фоне громкого заявления губернатора Федорищева?
– Задержки небольшие всплывают. Санкций применять не пришлось, потому что все было в рамках регламента.
С руководителями мы на связи. Федорищев дал много интересных заявлений про хоккей, футбол. Мы с ним пообщались на одном мероприятии – он хочет развивать хоккей.
Нет опасений насчет того, что «Лада» выступать в следующем сезоне не будет.
– Когда «Лада» вступала в лигу, она предоставили финансовые гарантии. Сейчас мы видим у них проблемы, а это имиджевые потери лиги. Есть ли у КХЛ механизмы, как защищать свою репутацию?
– Если проходит два месяца и мы видим, что ситуация с финансами не решается, то начинаются санкции к клубу вплоть до отстранения руководителей.
У нас есть рейтинг клубов, где все учитывается. Были же примеры, когда клубы наносили имиджевый удар по лиге и они были исключены из КХЛ.
Поэтому мы стараемся доносить все это до клубов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
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