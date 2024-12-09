Генменеджер «Ак Барса» про обмен Сафонова в СКА: «Диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном обмене Ильи Сафонова.
Ранее сообщалось, что СКА был готов обменять нападающего Михаила Воробьева в казанский клуб на форварда Сафонова.
– Правда, что отказали СКА в обмене Сафонова на Воробьева?
– Да, выходили, диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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