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Генменеджер «Ак Барса» про обмен Сафонова в СКА: «Диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном обмене Ильи Сафонова.

Ранее сообщалось, что СКА был готов обменять нападающего Михаила Воробьева в казанский клуб на форварда Сафонова

– Правда, что отказали СКА в обмене Сафонова на Воробьева?

– Да, выходили, диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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