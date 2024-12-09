Генменеджер «Ак Барса» про обмен Сафонова в СКА: «Диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном обмене Ильи Сафонова.

Ранее сообщалось , что СКА был готов обменять нападающего Михаила Воробьева в казанский клуб на форварда Сафонова .

– Правда, что отказали СКА в обмене Сафонова на Воробьева?

– Да, выходили, диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.