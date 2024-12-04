«Авангард» – наиболее вероятный вариант перехода для форварда СКА Воробьева
Михаил Воробьев может перейти в «Авангард» из СКА.
«Авангард» является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для центрального форварда, об этом сообщает Артур Хайруллин.
Журналист «Спорт-Экспресса» добавил, что «Ак Барс» и «Салават Юлаев» также заинтересованы в хоккеисты, но не готовы отдавать те активы, которые просит СКА.
В нынешнем сезоне Михаил Воробьев набрал 12 (5+7) очков при полезности «плюс 6» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее сообщалось, что хоккеист хочет получать игровое время в первых двух звеньях.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости