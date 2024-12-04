«Авангард» – наиболее вероятный вариант перехода для форварда СКА Воробьева

Михаил Воробьев может перейти в «Авангард» из СКА.

«Авангард » является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для центрального форварда, об этом сообщает Артур Хайруллин.

Журналист «Спорт-Экспресса» добавил, что «Ак Барс » и «Салават Юлаев » также заинтересованы в хоккеисты, но не готовы отдавать те активы, которые просит СКА.

В нынешнем сезоне Михаил Воробьев набрал 12 (5+7) очков при полезности «плюс 6» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось , что хоккеист хочет получать игровое время в первых двух звеньях.