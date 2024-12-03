СКА был готов обменять Воробьева в «Ак Барс» на Сафонова, но получил отказ (Артур Хайруллин)
СКА был готов обменять Михаила Воробьева в «Ак Барс» на Илью Сафонова.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, СКА был готов обменять нападающего Михаила Воробьева в «Ак Барс» на Илью Сафонова, но получил отказ», – написал Хайруллин.
В нынешнем сезоне нападающий Михаил Воробьев провел 23 матча и набрал 12 (5+7) очков при среднем игровом времени 15:49. Он не играет с 18 ноября.
Форвард Илья Сафонов отметился 10 (3+7) баллами в 29 играх при среднем игровом времени 16:29.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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