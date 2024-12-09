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Игроки в OHL устроили драку, пока болельщики забрасывали арену мягкими игрушками с трибун

Игроки в OHL устроили драку во время акции Teddy Bear Toss.

Матч «Оттава 67» с «Бэрри Колтс» (1:2) совпал с традиционным благотворительным мероприятием Teddy Bear Toss.

В рамках этой акции зрители приносят с собой мягкие игрушки, а когда домашняя команда забивает первый гол, болельщики бросают игрушки на лед в качестве празднования. Все эти игрушки затем передаются детям, нуждающимся в помощи.

После того, как форвард Лука Пинелли открыл счет, болельщики начали кидать плюшевые игрушки на лед. 

Однако после взятия ворот игроки команд устроили потасовку. Таким образом, драка на льду происходила в то время, пока болельщики забрасывали арену игрушками с трибун. 

Фото: Sports Illustrated

74 тысячи игрушек на льду! Гол российского хоккеиста запустил рекордный мишкопад в истории

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports Illustrated
logoАХЛ
драки
logoНХЛ
Бэрри Колтс
Оттава 67
Лука Пинелли
logoюниорская лига Онтарио
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