Плющев о Подколзине: «В НХЛ он ехал явно не за драками. Пора возвращаться в КХЛ и искать свой стиль. Тот же сценарий – для Костина и Мухамадуллина»
– Вы в последние годы переживали за форварда Василия Подколзина и критиковали его за игру. Вчера в матче своего «Эдмонтона» в Нэшвилле он отправил в нокдаун североамериканского оппонента...
– За Подколзиным стараюсь следить. В «Ванкувере» на три года он, к сожалению, потерялся. Теперь перешел в «Эдмонтон» – и опять проблемы с местом в основном составе.
Но в последнем матче Василий заслужил уважение. Он не был инициатором драки, но принял ее и достойно завершил, показав хоккейный характер. Для меня важно, что он не стал добивать упавшего соперника. Молодец, это о многом говорит.
Но в НХЛ Подколзин уехал явно не за драками. Поэтому последний эпизод еще раз обозначил то, что его карьера за океаном не развивается. Пора принимать стратегическое решение.
– Какое?
– Еще три года назад Василий неверно оценил свои силы. НХЛ для молодых – совсем не институт для благородных девиц, слезам она не верит. Там очень жесткая лига, с высочайшей конкуренцией, нужно владеть искусством выживать.
Подколзин в России наслушался много комплиментов – но уезжал за океан без оформленной игры. К НХЛ был не готов, я сразу об этом сказал.
Дальше – хуже. Там регулярной игровой практики не было. Получается, он потерял важнейшие годы для формирования любого спортсмена. В такой ситуации напрашивается одно – возвращение в КХЛ. За поиском и оформлением своей игры, своего стиля. Навскидку готов назвать еще двух молодых хоккеистов, для которых напрашивается такой же сценарий.
– О ком речь?
– Прежде всего о форварде Климе Костине. Его за океаном бросает по кочкам даже не три года, как Подколзина, а уже лет шесть-семь. Клубы АХЛ и НХЛ чередуются, везде – эпизодические роли. И тоже он запоминается лишь драками.
Сейчас Костин числится в «Сан-Хосе», худшем клубе НХЛ последних лет. Но даже там ничего не получается. А все потому, что уехал полуфабрикатом, без оформленной игры, статуса. Его возвращение в КХЛ даже не назрело, а перезрело.
– Кто второй?
– Одноклубник Костина – защитник Шакир Мухамадуллин. Он в «Сан-Хосе» вообще потерялся. Еще один поспешный отъезд, который может сломать карьеру, – сказал заслуженный тренер России.
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