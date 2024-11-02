  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Подколзине: «В НХЛ он ехал явно не за драками. Пора возвращаться в КХЛ и искать свой стиль. Тот же сценарий – для Костина и Мухамадуллина»
2

Плющев о Подколзине: «В НХЛ он ехал явно не за драками. Пора возвращаться в КХЛ и искать свой стиль. Тот же сценарий – для Костина и Мухамадуллина»

Владимир Плющев считает, что Василию Подколзину и Климу Костину надо ехать в КХЛ.

– Вы в последние годы переживали за форварда Василия Подколзина и критиковали его за игру. Вчера в матче своего «Эдмонтона» в Нэшвилле он отправил в нокдаун североамериканского оппонента...

– За Подколзиным стараюсь следить. В «Ванкувере» на три года он, к сожалению, потерялся. Теперь перешел в «Эдмонтон» – и опять проблемы с местом в основном составе.

Но в последнем матче Василий заслужил уважение. Он не был инициатором драки, но принял ее и достойно завершил, показав хоккейный характер. Для меня важно, что он не стал добивать упавшего соперника. Молодец, это о многом говорит.

Но в НХЛ Подколзин уехал явно не за драками. Поэтому последний эпизод еще раз обозначил то, что его карьера за океаном не развивается. Пора принимать стратегическое решение.

 – Какое?

– Еще три года назад Василий неверно оценил свои силы. НХЛ для молодых – совсем не институт для благородных девиц, слезам она не верит. Там очень жесткая лига, с высочайшей конкуренцией, нужно владеть искусством выживать.

Подколзин в России наслушался много комплиментов – но уезжал за океан без оформленной игры. К НХЛ был не готов, я сразу об этом сказал. 

Дальше – хуже. Там регулярной игровой практики не было. Получается, он потерял важнейшие годы для формирования любого спортсмена. В такой ситуации напрашивается одно – возвращение в КХЛ. За поиском и оформлением своей игры, своего стиля. Навскидку готов назвать еще двух молодых хоккеистов, для которых напрашивается такой же сценарий.

– О ком речь?

– Прежде всего о форварде Климе Костине. Его за океаном бросает по кочкам даже не три года, как Подколзина, а уже лет шесть-семь. Клубы АХЛ и НХЛ чередуются, везде – эпизодические роли. И тоже он запоминается лишь драками.

Сейчас Костин числится в «Сан-Хосе», худшем клубе НХЛ последних лет. Но даже там ничего не получается. А все потому, что уехал полуфабрикатом, без оформленной игры, статуса. Его возвращение в КХЛ даже не назрело, а перезрело.

– Кто второй?

– Одноклубник Костина – защитник Шакир Мухамадуллин. Он в «Сан-Хосе» вообще потерялся. Еще один поспешный отъезд, который может сломать карьеру, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
драки
logoЭдмонтон
logoСан-Хосе
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
logoАХЛ
logoКХЛ
logoКлим Костин
logoВасилий Подколзин
logoШакир Мухамадуллин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ. Он уложил защитника «Нэшвилла» Лоузона на лед двумя ударами
62вчера, 05:10Видео
Костин ударил Ватрано крагой по лицу и сбил с ног в ответ на удар клюшкой. Форвардам «Сан-Хосе» и «Анахайма» дали по 2 минуты штрафа
1413 октября, 06:25Видео
Мухамадуллин травмировался и пропустит турнир новичков. В «Сан-Хосе» ждут 22-летнего защитника к началу тренировочного лагеря
314 сентября, 08:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лафреньер о Шестеркине и 40 сэйвах в матче с «Оттавой»: «Лучший вратарь в НХЛ. «Рейнджерс» повезло, что он у нас есть. Сегодня Шести снова показал нереальный уровень»
19 минут назад
Тренер «Миннесоты» Хайнс о Капризове: «Это не одноплановый игрок. Его преданность команде и готовность работать на нее без шайбы – вот что в самом деле впечатляет»
13сегодня, 06:22
Капризов с «+12» в 10 играх лидирует в НХЛ по полезности. У Замулы худший показатель среди защитников – «минус 10» в 8 матчах
10сегодня, 04:46
КХЛ. «Амур» против «Адмирала», СКА в гостях у «Салавата», «Сочи» примет «Спартак»
17сегодня, 04:22
Бобровский вышел на 13-е место по победам в истории НХЛ (402), обогнав Осгуда. У идущего 12-м Фюра – 403
10сегодня, 03:58
НХЛ. «Флорида» обыграла «Даллас» в Финляндии, «Тампа» уступила «Миннесоте», «Рейнджерс» одолели «Оттаву»
186сегодня, 03:55
Кучеров против «Миннесоты»: передача, 8 бросков и «минус 3» за 22:41. У него 18 очков в 11 играх
12сегодня, 03:46
«Миннесота» выиграла 6 из 7 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе
1сегодня, 03:30
Капризов – 7-й действующий игрок НХЛ с 2+ очками в 7 или более играх подряд. Лучший результат у Стэмкоса (9)
5сегодня, 03:20
Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 21 очко и «+12» в 10 играх
32сегодня, 03:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Капризов – 5-й действующий игрок НХЛ с 20+ очками в 10 играх со старта сезона
4 минуты назад
Березкин – 3-й игрок со 100+ очками в КХЛ, родившийся в XXI веке. Он набирает баллы в 11 играх подряд – 3-й игрок «Локомотива» с таким достижением
136 минут назад
Салливан о Кросби и Малкине в одном звене: «Они провели две неплохие игры вместе, были динамичные смены в зоне атаки. Посмотрим, что будет дальше»
48 минут назад
Рафф о 3:4 с «Айлендерс»: «Баффало» подарил им 3 гола. Когда в команде есть игроки, думающие только об атаке, это ударит по вам в какой-то момент»
сегодня, 05:58
«Айлендерс» завершали матч с «Баффало» с 4 защитниками из-за травм Пелека и Райлли. Романов сыграл 23:52 – 2 блока, 2 хита и 4 потери
сегодня, 05:46
Барков с 1+3, Элерс с 3+1 и Владарж с шатаутом – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:34
Барков – 2-й игрок из Европы в истории НХЛ с 4 очками в матче в своей стране. Первым был Рантанен
сегодня, 05:22
Цыплаков – 4-й новичок «Айлендерс» за 20 лет с 7+ очками в первых 11 играх в сезоне. Другие трое – Таварес, Ли и Хо-Сэнг
3сегодня, 05:10
Элерс сделал 5-й хет-трик в НХЛ и установил новый рекорд для игроков из Дании, обогнав Бедкера
1сегодня, 04:58
Тренин идет на 2-м месте в «Миннесоте» по числу силовых приемов (30). У форварда 1 очко и «+4» в 10 играх
3сегодня, 04:34