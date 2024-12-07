Подконицки о 4:2 с «Автомобилистом»: «Авангард» хорошо начал, но нам противостояли сильные соперники. Мы ошиблись, от лени допустили ненужное удаление. Нужно было откатываться, а не подножку делать»

Андрей Подконицки высказался после матча «Авангарда» с «Автомобилистом» (4:2).

«Мы хорошо начали, но нам противостояли сильные соперники. Они быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне.

Во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили, что игра еще не закончена. Четвертый гол – хорошо, но затем забили нам.

Противники очень хороши, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление. Оно было от лени, потому что нужно было откатываться, а не подножку делать.

В третьем периоде снова были ненужные удаления, это всегда плохо сказывается на команде, потому что у нас всего пять ребят, которые играют в меньшинстве, а остальные сидят на лавке и теряют темп.

Тем не менее считаю, что мы хорошо закончили матч, все постарались и выложились», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда » Андрей Подконицки.