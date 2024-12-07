Подконицки о 4:2 с «Автомобилистом»: «Авангард» хорошо начал, но нам противостояли сильные соперники. Мы ошиблись, от лени допустили ненужное удаление. Нужно было откатываться, а не подножку делать»
«Мы хорошо начали, но нам противостояли сильные соперники. Они быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне.
Во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили, что игра еще не закончена. Четвертый гол – хорошо, но затем забили нам.
Противники очень хороши, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление. Оно было от лени, потому что нужно было откатываться, а не подножку делать.
В третьем периоде снова были ненужные удаления, это всегда плохо сказывается на команде, потому что у нас всего пять ребят, которые играют в меньшинстве, а остальные сидят на лавке и теряют темп.
Тем не менее считаю, что мы хорошо закончили матч, все постарались и выложились», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки.
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