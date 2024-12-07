Подконицки о паузе: «Авангард» ждет три выходных, затем вернемся к работе. Новый тренер приезжает 12-го. Будем усердно работать над системой игры»
Андрей Подконицки рассказал, когда приедет новый тренер «Авангарда» Ги Буше.
– Впереди большая пауза. Как команда планирует распорядиться этим временем, как будет готовиться? Будет ли отдых?
– Нас ждет три выходных, а затем мы вернемся к работе, будем тренироваться.
Новый главный тренер приезжает 12 числа. Мы его ждем. Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определенные изменения.
Поэтому хоккеистам будет над чем поработать, и нужно будет прилагать усилия, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости