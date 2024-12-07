Подконицки о паузе: «Авангард» ждет три выходных, затем вернемся к работе. Новый тренер приезжает 12-го. Будем усердно работать над системой игры»

Андрей Подконицки рассказал, когда приедет новый тренер «Авангарда» Ги Буше.

– Впереди большая пауза. Как команда планирует распорядиться этим временем, как будет готовиться? Будет ли отдых?

– Нас ждет три выходных, а затем мы вернемся к работе, будем тренироваться.

Новый главный тренер приезжает 12 числа. Мы его ждем. Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определенные изменения.

Поэтому хоккеистам будет над чем поработать, и нужно будет прилагать усилия, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда » Андрей Подконицки.