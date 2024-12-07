Подконицки об «Авангарде»: «Проблема с физикой тянется с самого старта сезона. Мы проводили тренировки на недостаточно высоких скоростях»

Андрей Подконицки высказался о физическом состоянии «Авангарда».

«Проблема с физикой тянется с самого старта сезона. Я считаю, что мы проводили тренировки на недостаточно высоких скоростях, а если ты тренируешься так, то и в матче не будет высоких скоростей.

Впереди у нас три дня выходных, затем к команде присоединится новый главный тренер, уверен, что ребятам нужно будет привыкнуть к некоторым изменениям.

Не знаю, когда приезжает Маклауд . Но 11 декабря мы начинаем тренироваться, при этом некоторые легионеры к этой дате еще не будут в Омске», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда » Андрей Подконицки.