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Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда после дисциплинарного штрафа в концовке матча с «Ютой»

Матвей Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда в конце матча с «Ютой».

За 17 секунд до сирены форвард «Филадельфии» получил 12 минут штрафа (2+10) за стычку с форвардом клуба из Солт-Лейк-Сити Барретом Хэйтоном. 

Перед уходом в раздевалку россиянин дал автограф болельщику. 

«Филадельфия» уступила новому клубу НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата – 2:4. 

Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа в концовке за стычку с Хэйтоном – ткнул ему крагой в лицо. У Матвея 3 броска за 19:07

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockey Feed
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoЮта
болельщики
logoМатвей Мичков
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