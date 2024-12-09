Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда после дисциплинарного штрафа в концовке матча с «Ютой»
Матвей Мичков дал автограф болельщику, когда уходил со льда в конце матча с «Ютой».
За 17 секунд до сирены форвард «Филадельфии» получил 12 минут штрафа (2+10) за стычку с форвардом клуба из Солт-Лейк-Сити Барретом Хэйтоном.
Перед уходом в раздевалку россиянин дал автограф болельщику.
«Филадельфия» уступила новому клубу НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата – 2:4.
Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа в концовке за стычку с Хэйтоном – ткнул ему крагой в лицо. У Матвея 3 броска за 19:07
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockey Feed
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