Макэвой атаковал Мичкова, спровоцировав стычку в матче с «Филадельфией». Защитник «Бостона» ударил россиянина по ногам, затем несколько раз толкнул его клюшкой
Матвей Мичков и Чарли Макэвой спровоцировали стычку в матче НХЛ.
«Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата.
В конце второго периода защитник «Брюинс» ударил 19-летнего форварда клюшкой по ногам. Мичков упал, после чего судья поднял руку, показывая, что будет удаление.
В этот момент Макэвой развернулся, подъехал к поднявшемуся Мичкову и толкнул его на лед, еще несколько раз ударив его клюшкой. За партнера по команде вступился Оуэн Типпет, началась массовая стычка.
В результате Типпет получил две минуты штрафа за грубость, Макэвою дали две минуты за грубость и еще две – за подножку.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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