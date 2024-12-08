  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макэвой атаковал Мичкова, спровоцировав стычку в матче с «Филадельфией». Защитник «Бостона» ударил россиянина по ногам, затем несколько раз толкнул его клюшкой
Видео
5

Макэвой атаковал Мичкова, спровоцировав стычку в матче с «Филадельфией». Защитник «Бостона» ударил россиянина по ногам, затем несколько раз толкнул его клюшкой

Матвей Мичков и Чарли Макэвой спровоцировали стычку в матче НХЛ.

«Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата.

В конце второго периода защитник «Брюинс» ударил 19-летнего форварда клюшкой по ногам. Мичков упал, после чего судья поднял руку, показывая, что будет удаление.

В этот момент Макэвой развернулся, подъехал к поднявшемуся Мичкову и толкнул его на лед, еще несколько раз ударив его клюшкой. За партнера по команде вступился Оуэн Типпет, началась массовая стычка.

В результате Типпет получил две минуты штрафа за грубость, Макэвою дали две минуты за грубость и еще две – за подножку.

Мичкова не остановить! Выбил семь очков за три матча!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoБостон
судьи
logoЧарли Макэвой
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoОуэн Типпет
видео
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков набрал 2+ очка в 3 матчах подряд. Форвард повторил рекорд «Филадельфии» для игроков младше 20 лет
10сегодня, 08:27
Мичков сделал дубль в матче с «Бостоном», забив оба гола в 1-м периоде. У него 11+13 в 25 играх в сезоне НХЛ
48вчера, 20:45Видео
Плющев о Мичкове и Овечкине: «Двух одинаковых игроков не бывает, не нужно их сравнивать. Они по характеру и по фактуре разные»
6 декабря, 15:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Костюченок о 4:6 с «Адмиралом»: «Бесхребетно. Пришли в белых перчатках и хотели по‑легкому победить. «Амуру» не хватает состава, чтобы посадить игроков на пару матчей»
28 минут назад
КХЛ. «Амур» проиграл «Адмиралу», «Салават» сыграет с «Ак Барсом», ЦСКА в гостях у «Локомотива», СКА против «Барыса»
5518 минут назадLive
Друри о Шестеркине: «Новый контракт показывает, что я думаю о нем как о вратаре, об игроке и о человеке. «Рейнджерс» повезло, что у нас есть Игорь»
1сегодня, 09:46
Копитар провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. У 37-летнего форварда 1242 (427+815) очка за «Лос-Анджелес»
4сегодня, 09:30
Зарипов о работе в Госсовете Татарстана: «Мне нравится. Это новое направление, но со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить»
9сегодня, 09:18
Торторелла о 3:4 с «Бостоном»: «Происходившее дерьмо просто смешно. Учу «Филадельфию» играть честно, не позорить судей. Но все идет к тому, что мне стоит научить команду нырять»
11сегодня, 09:03
Мичков набрал 2+ очка в 3 матчах подряд. Форвард повторил рекорд «Филадельфии» для игроков младше 20 лет
10сегодня, 08:27
Деанджело о возвращении в НХЛ: «Это моя цель, но я не очень оптимистичен. В СКА позаботились обо мне, я играю изо всех сил и хочу сосредоточиться на этом»
сегодня, 08:13
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Тампа» в гостях у «Ванкувера», «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Ютой»
3сегодня, 08:00
Президент АКМ: «Хотелось бы зайти в КХЛ со следующего сезона. В ближайшее время решение будет принято. Есть вариант с ареной в Подмосковье или реконструкцией в Туле»
39сегодня, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Фальковский, Дроздов, Стась, Скоренов, Кульбаков, Алистров – в составе Беларуси на Кубок Первого канала
125 минут назад
Владимир Крикунов: «В КХЛ гонятся за иностранными вратарями, но наши не слабее. Надо ставить своих, они нормальные»
4сегодня, 10:13
Хет-трик Гутика помог «Адмиралу» обыграть «Амур» – 6:4. У владивостокцев 5 побед в 6 матчах
2сегодня, 10:03
Уилсон о 4:2 с «Монреалем»: «Вашингтон» провел хороший 3-й период и не дал сопернику шансов. У нас отличная команда – получаем удовольствие, играя друг за друга»
1сегодня, 08:45
Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль
2сегодня, 07:35
Пажо с 1+2, Улльмарк с 37 сэйвами против «Нэшвилла» и Мэттью Ткачак с дублем – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 07:10
Кравчук о новом контракте Шестеркина: «Большие деньги – большие ожидания. Нью-Йорк – особый город, давление на Игоря будет только возрастать. Уверен, что он все это знает»
сегодня, 06:55
Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). Он проводит в клубе 3-й сезон
сегодня, 06:25
Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м со старта сезона. У него 1 бросок, 2 блока и 25% на точке за 14:48 с «Кингс»
2сегодня, 06:00
Пономарев набрал 3+1 за фарм «Питтсбурга» в матче АХЛ против «Хартфорда» и стал 1-й звездой. У Кныжова 2 ассиста
1сегодня, 05:35