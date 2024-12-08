Макэвой атаковал Мичкова, спровоцировав стычку в матче с «Филадельфией». Защитник «Бостона» ударил россиянина по ногам, затем несколько раз толкнул его клюшкой

Матвей Мичков и Чарли Макэвой спровоцировали стычку в матче НХЛ.

«Бостон » победил «Филадельфию » со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата.

В конце второго периода защитник «Брюинс» ударил 19-летнего форварда клюшкой по ногам. Мичков упал, после чего судья поднял руку, показывая, что будет удаление.

В этот момент Макэвой развернулся, подъехал к поднявшемуся Мичкову и толкнул его на лед, еще несколько раз ударив его клюшкой. За партнера по команде вступился Оуэн Типпет, началась массовая стычка.

В результате Типпет получил две минуты штрафа за грубость, Макэвою дали две минуты за грубость и еще две – за подножку.

Мичкова не остановить! Выбил семь очков за три матча!