Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков. У него 11+14 в 26 играх, отрыв в гонке – 7 баллов

Матвей Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков.

Форвард «Филадельфии» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).

В активе россиянина, которому 9 декабря исполняется 20 лет, стало 25 (11+14) очков в 26 играх в текущем сезоне.

Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.

По очкам на втором месте идет защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (18 баллов в 27 играх, 0+18), третье место делят форварды Логан Станковен («Даллас», 16 в 25, 4+12) и Максим Цыплаков («Айлендерс», 16 в 29, 5+11). Также в топ-5 входит форвард Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 15 в 18, 8+7).

По голам на втором месте идет Селебрини (8), на третьем – форвард Джексон Блэйк из «Каролины» (7 в 27).