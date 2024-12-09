Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков. У него 11+14 в 26 играх, отрыв в гонке – 7 баллов
Матвей Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков.
Форвард «Филадельфии» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).
В активе россиянина, которому 9 декабря исполняется 20 лет, стало 25 (11+14) очков в 26 играх в текущем сезоне.
Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков.
По очкам на втором месте идет защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (18 баллов в 27 играх, 0+18), третье место делят форварды Логан Станковен («Даллас», 16 в 25, 4+12) и Максим Цыплаков («Айлендерс», 16 в 29, 5+11). Также в топ-5 входит форвард Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 15 в 18, 8+7).
По голам на втором месте идет Селебрини (8), на третьем – форвард Джексон Блэйк из «Каролины» (7 в 27).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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