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  • Ротенберг о СКА: «Мы забили больше всех, хотя наши нападающие отвлекаются. Красивые девушки на трибунах – это хорошо, но, как говорил Тарасов, нужно успеть пообщаться с блондинкой и реализовать момент»
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Ротенберг о СКА: «Мы забили больше всех, хотя наши нападающие отвлекаются. Красивые девушки на трибунах – это хорошо, но, как говорил Тарасов, нужно успеть пообщаться с блондинкой и реализовать момент»

Роман Ротенберг высказался о железобетонной защите и яркой атаке СКА.

СКА дома обыграл «Барыс» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Соперник позволял играть, но матч завершился со счетом 1:0. Чем объясните голевую нерезультативность вашей команды?

– Надо отметить игру соперника в обороне. Я уже сказал, что они тактически очень серьезно готовились к этой игре. Я видел их тренировку. И игра вратаря у них, и момент, когда были пустые ворота перед нашим нападающим Арсением Грицюком, который забил победный гол, но в тот момент он отвлекся. Нельзя отвлекаться, надо более ответственно относиться к своим моментам. Были моменты у нас.

Правильно сказал Грицюк, на сегодняшний день – с учетом циклов, тренировок, перелетов на Дальний Восток – мы не в самом лучшем состоянии с точки энергии. Эмоционально в первую очередь, не физически даже. Есть такое выражение «эмоционально выхолощены». 

У нас сейчас есть возможность набраться эмоций. Подготовиться к сборной России. Это очень важно. Смена обстановки, всегда сборная России дает игрокам дополнительный импульс. То, что нам сейчас необходимо. Тем ребятам, которые  будут приглашены в сборную России. Те ребята, которые останутся работать в хоккейном клубе СКА, тоже спокойно могут подготовиться к следующему игровому циклу.

У нас будут очень серьезные матчи. Первая игра – лидер чемпионата ярославский «Локомотив». И наша задача – всегда выйти на первое место, мы к этому будем стремиться.

Сыграли 50 процентов игр этого сезона. Да, понимаем, над чем работать, будем все улучшать. Но есть вещи, которые мы по ходу игр и тренировок уже нашли. В том числе, как вы видите, наша вратарская линия в завершении этого игрового цикла пропустила ноль голов. Это для нас очень важно.

Железобетонная оборона, она у нас есть. Дальше – это яркая атака. Если наши нападающие не будут отвлекаться во время игры, когда перед тобой пустые ворота, будут относиться к моментам более ответственно – мы забьем. Как мы и забили больше всех в лиге. Это же факт. Вы же знаете, что это факт.

Мы больше всех в лиге забили – это хорошо. Нужно меньше всех пропускать и больше всех забивать. Больше всех забили, сейчас будем меньше всех пропускать. Соответственно, шансы на победу увеличиваются. Даже теоретически. По науке.

– Арсений, на что вы отвлеклись? 

Ротенберг: Девушка красивая была на трибуне.

Грицюк: В третьем ряду блондиночка сидела.

Ротенберг: Или брюнетка? Все-таки тебе больше брюнетки нравятся.

Грицюк: Оставим это в тайне, ха-ха.

– Кто там сидел?

Грицюк: Там? Симпатичные дамы. Несколько.

Ротенберг: Пока выбирал, сразу отвлекся! Это хорошо, когда красивые девушки ходят на трибуны. Это дает дополнительную мотивацию забивать голы нашим игрокам. Это замечательно, очень благодарны девушкам, которые приходят на наши матчи – это очень важно для нас, чтобы у нас была дополнительная мотивация забивать больше от хоккея. 

– От хоккея отвлекают, Роман Борисович.

Грицюк: Кого как. Кого-то мотивируют.

Ротенберг: Как говорил Тарасов, нужно успеть пообщаться с блондинкой, в это же время еще реализовать свой голевой момент, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт СКА
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