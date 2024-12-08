Ротенберг о видеоаналитиках СКА и отмене гола «Барыса» после запроса: «Как военная наука – командиру дают информацию, он принимает все решения. Я доверяю им полностью»
СКА обыграл «Барыс» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Клуб из Казахстана сравнял счет в середине третьего периода, но по итогам тренерского запроса СКА было выявлено положение вне игры, и судьи отменили взятие ворот.
– Как происходит коммуникация с видеоаналитиками, которые предлагают сделать запрос на просмотр при заброшенных шайбах?
– Как военная наука. Командиру дают информацию, но в итоге командир принимает все решения. Здесь я доверяю полностью, хочу поблагодарить наших видеоаналитиков.
Бывают ситуации, когда 50 на 50. Здесь уже где-то интуиция, где-то понимание игры. Да, были ситуации, где командир был вынужден брать на себя ответственность, как и сегодня. То есть, все равно за все решения отвечает командир. Все вместе работаем, помогаем друг другу, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Сенсация от Ротенберга: СКА почти точно сыграет на «СКА-Арене» – уже в декабре
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