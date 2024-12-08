Жамнов о 4:2 с «Витязем»: «Спартак» начал чуть сонно. Потом ребята вернулись в игру, молодцы в целом»

Алексей Жамнов оценил победу «Спартака» над «Витязем».

Красно-белые на выезде обыграли подмосковный клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 4:2.

– Если в общем по игре – начали чуть сонно. В принципе, ожидали, что «Витязь» начнет агрессивно. С нашей стороны чуть были такие решения – сонные. Можно сказать так.

А в целом ребята молодцы, потом вернулись в игру. Единственное, конечно еще эти моменты во втором периоде – ошибки, которые мы совершаем, проскакивают. Но сейчас хорошо: будет перерыв, будет время перезагрузиться и поработать над теми моментами, которые у нас еще есть, как говорится, в минус. Все.

– Вы, Алексей Юрьевич, вышли на первое место спартаковских тренеров по победам в КХЛ. У вас теперь 59 побед – обогнали Милоша Ржигу, у него 58. Поздравляем вас с этим!

– Спасибо.

– Для вас эта статистика?..

– Только что он вас узнал. Вы знаете, для меня имеет… Я же, в принципе, все время говорю, что вы будете судить мою работу по последней игре. Поэтому выиграли – это хорошо. Но у нас еще долгий длинный путь, поэтому посмотрим.

– Прокомментируйте, пожалуйста, там удаление было в конце первого периода, якобы за нарушение численности состава. А там что-то я лично не увидел.

– Не знаю, там неразбериха чуть произошла, кто вышел, кто остался. Но это игровая дисциплина. Бывают такие нюансы. Но в таких играх, конечно, нежелательно.

– В конце матча Ружичка выходил в одном звене с Порядиным и Голдобиным…

– Нет, это просто Ваня поменялся, а ребята не успели еще.

– Ситуативно просто получилось?

– Да, это чисто игровой момент, но они играли в разных сочетаниях.

– Такое начало, когда строго от обороны начали – это такая установка была или просто «Витязь» так начал?

– Мы понимали, что «Витязь » начинает очень здорово у себя дома. Просто была концентрация на том, чтобы сыграть правильно, не допускать лишнего. Вот и все.

– Ружичка – единственный игрок, который не пропустил ни одной игры. То есть, не ротировался. Это связано с его незаменимостью? Либо он самый выносливый на дистанции в команде? Может какие-то еще причины?

– Да вы знаете, честно, я даже как-то не задумывался над этим. Просто он играет и приносит пользу. Ясно, что какие-то игры играет лучше, какие-то хуже, но все через это проходят.

С другой стороны, его опыт, и все равно адаптация идет у него еще. Я думаю, что концовку он проведет еще сильнее.

– Спасибо, так понимаю, вопросов больше нет?

– Еще хотел поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали и поддержали. Приятно видеть, что трибуны полные здесь. Поэтому спасибо им большое! Обязательно напишите про это, – сказал главный тренер «Спартака » Жамнов .